В Новороссийске сократилась площадь возгорания мусорного полигона

Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске за сутки тушения пожара уменьшилась до 2,1 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, сейчас службы пожаротушения продолжают отсыпку грунтом и пролив водой очагов пожара. Возгорание на мусорном полигоне тушили всю ночь.

«Сейчас в ликвидации задействовано 90 человек и 61 единица спецтехники, выполнено 441 рейсов самосвалов, завезено 6,6 тыс. куб. м грунта»,— уточнил господин Кравченко.

Пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта 2025 года. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Организовано круглосуточное дежурство лесопожарного центра и представителей администрации.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту возгорания мусорного полигона. В надзорном органе отметили, что ранее ООО «Терра-Н» эксплуатировала свалку с нарушениями федерального законодательства. По инициативе прокуратуры края виновные уже привлекались к административной ответственности.

Алена Воробьева