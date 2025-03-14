В Новороссийске ко Дню Победы отреставрируют стелу на Малой Земле и музей

Стелу на МалойЗемле и музей военной техники под открытым небом в Новороссийске планируют отреставрировать ко Дню Победы. Об этом сообщил и. о. начальника управления культуры Новороссийска Сергей Шептий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, стелу на Малой Земле к 9 мая 2025 года отреставрируют полностью. Строители заменят облицовку памятника, благоустроят площадку на территории стелы и пешеходные дорожки. Также на дороге от стелы к морю и на площадке с военной техникой планируется смонтировать новое освещение.

«Площадку выставки боевой техники обустроят новым асфальтобетонным покрытием и ограждением, установят на территории новое помещение кассы. Планируется сохранить и всю экспозицию музея – это 75 единиц боевого орудия»,— уточнил господин Шептий.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что после реставрации памятника на мемориале «Малая Земля» появится имя Леонида Брежнева под его цитатой. Оно было утрачено еще в советское время. Работы по реставрации мемориала «Малая Земля» в городе-герое начались в 2024 году.

Алена Воробьева