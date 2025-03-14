В станице Натухаевская под Новороссийском отменили карантин по птичьему гриппу

Карантин по ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц отменили на птицефабрике в станице Натухаевская под Новороссийском. Постановление об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно постановлению, ограничительные мероприятия по ликвидации птичьего гриппа сняли с корпусов №3, 4, 5 и 6 ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» в станице Натухаевская на площади 23,1 тыс. кв. м. Представление о выполнении выданных ранее предписаний было подано департаментом ветеринарии Краснодарского края. Карантин по птичьему гриппу был введен в ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» 17 декабря 2024 года.

ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» одна из крупнейших и старейших в Краснодарском крае, основана в 1967 году. Входит в 300 лучших предприятий АПК России. В год производит 236 млн шт. яиц и 2,5 тыс. т мяса. Является экспортером продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Генеральный директор – заслуженный работник сельского хозяйства России, Герой Труда Кубани Владимир Мхитарян.

Алена Воробьева