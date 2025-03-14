На территорию горящего полигона в Новороссийске продолжают привозить мусор

Мусор на горящий вторые сутки полигон в Новороссийске продолжают завозить в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Видео с мусоровозом, который заезжает на полигон, появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации Новороссийска. Несмотря на то, что пожар на свалке не могут ликвидировать вторые сутки, мусор на территорию полигона продолжает поступать.

Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске за сутки тушения пожара уменьшилась с 2,5 тыс. кв. м до 2,1 тыс. кв. м. В ликвидации задействовано 90 человек и 61 единица спецтехники.

Пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта 2025 года. На месте происшествия вторые сутки дежурят представители лесопожарного центра и администрации.

По данным Росприроднадзора, вместимость полигона была исчерпана еще в мае 2023 года, вместо его закрытия было принято решение о рекультивации объекта. Основатель и координатор проекта «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что рекультивация полигона не избавит новороссийцев от проблемы.

Алена Воробьева