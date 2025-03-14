Памятник «Пограничники Новороссийска» доработают по одному из эскизов

Памятник «Пограничники Новороссийска» необходимо доработать по одному из эскизов с учетом замечаний и предложений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Эскизы и места размещения новых памятников обсудили в Новороссийске на заседании городского художественного совета. Среди них – концепция въездной стелы со стороны города-курорта Анапы.

Памятник «Пограничники Новороссийска» на въезде станет визитной карточкой города-героя. По мнению мэра Новороссийска, необходимо доработать один из эскизов с учетом замечаний и предложений.

«Первоочередная задача – создать узнаваемый и запоминающийся образ, отражающий уникальность Новороссийска. В разработанном проекте должна быть отсылка к историческим, культурным и природным особенностям, чтобы стела стала не просто указателем, а визитной карточкой местности»,— рассказал господин Кравченко.

Также члены художественного совета обсудили проект и место размещения памятного знака «Казакам Новороссийска» и установку «Философской беседки» и памятного знака князю Евгению Трубецкому. в философском сквере на пересечении улиц Советов и Свободы. Планируется, что сквер станет новой точкой притяжения и местом проведения философских чтений и литературных встреч, а также привлечет внимание к философскому наследию Трубецкого.

Алена Воробьева