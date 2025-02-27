Цепная реакция

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) поручил депутатам совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Этот вопрос сразу обсудили на заседании экологического комитета Госдумы. Депутаты раскритиковали Минприроды, которому президент поручил готовить новую «нормативно-правовую базу» об обращении с животными еще в 2021 году. Парламентарии намерены сделать это самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тему защиты граждан от бездомных животных накануне планерного заседании Госдумы поднял депутат Бийсултан Хамзаев (ЕР). Он заявил, что в 2024 году 237 тысяч граждан покусали бездомные собаки. «Та законодательная база, которая есть сегодня, граждан не защищает»,— сказал он. Заявление было сделано после трагедии, произошедшей в Ставрополе 23 февраля: 9-летнюю девочку насмерть загрызла стая собак.

Порядок обращения с животными установлен в ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными» 2018 года. Он наделяет регионы правом принимать законы, в том числе о необходимости обязательной регистрации животных, правилах их разведения, а также ответственности владельцев за поведение питомцев. После ряда резонансных случаев нападений собак в 2023 году депутаты приняли закон, призванный дополнительно защитить людей. Регионы смогли устанавливать самостоятельные меры контроля бездомных особей «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики». После этого в ряде субъектов (например, в Бурятии и Якутии) власти предложили усыплять бездомных животных, но региональные законы были отменены судами после жалоб зоозащитников.

Необходимость дополнительного регулирования в среду обсуждалась на заседании комитета Госдумы по экологии, где присутствовали представители Минприроды. Именно этому ведомству президент еще в 2021 году поручил готовить нормативно-правовую базу, направленную на «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Первый зампред комитета Владимир Бурматов (ЕР) высказал ряд претензий к Минприроды. «75 субъектов приняли различные нормативно-правовые акты. Большинство из них — по сути переписанный федеральный закон ("Об ответственном обращении с животными".— “Ъ”), а какие-то и вовсе отменяются судами,— сетовал депутат.— Так происходит, потому что они (регионы.— “Ъ”) "брошены", у них нет рекомендаций и типовых решений, разработать которые без участия Минприроды нельзя».

Замглавы Минприроды Мурад Керимов отметил, что для исполнения поручений президента ведомство еще в 2022 году подготовило новый «комплексный» законопроект, который «неоднократно обсуждался на площадках» и сейчас дорабатывается. Еще один представитель ведомства Ирина Маканова добавила, что действующий ФЗ №498 «имеет не очень хороший дух», поскольку принимаемые на его основе меры, как правило, вызывают противоречивую реакцию в обществе. Она также пожаловалась, что Минфин зачастую отказывается выделять достаточное финансирование регионам в части обращения с животными. Владимир Бурматов возразил, что вопросов к финансированию у него нет, а проблемы возникают именно из-за недоработанных законов. «Мы не можем больше ждать и получать письма от родителей погибших от нападения животных детей, поэтому хотим поставить юридическую точку в этом вопросе»,— заявила глава комитета по вопросам детства Нина Останина (КПРФ). В разговоре с “Ъ” она отметила, что ведомство откладывало исполнение президентских поручений слишком долго и теперь Госдума наконец подготовит свои предложения: вчера спикер парламента Вячеслав Володин поручил подготовить законопроект, усиливающий «защиту граждан от нападений бродячих собак». Заседание рабочей группы по этому вопросу состоится 27 февраля.

Полина Ячменникова