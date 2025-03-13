Кремль ответил на заявления Украины о непризнании утраты территорий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина по итогам переговоров не будет признавать утрату территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это, собственно, данность»,— сказал господин Песков во время конфколла с журналистами.

12 марта Владимир Зеленский заявил, что главной «красной линией» для Украины на переговорах об урегулировании конфликта является признание утраты территорий. Он указал, что украинская сторона не будет признавать какие-либо территории, находящиеся под контролем российской армии.

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Глава Госдепартамента США Марко Рубио говорил, что с Украиной также обсуждались территориальные уступки.

Подробнее о переговорах в Джидде читайте в материале «Ъ».