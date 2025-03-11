Bloomberg: встреча Уиткоффа и Путина планируется до 16 марта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Ранее дата визита не называлась.

«Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии»,— говорится в публикации Bloomberg. Встреча делегаций США и Украины в Джидде запланирована на 11 марта.

О намерении Стива Уиткоффа посетить Москву также сообщает Reuters со ссылкой на человека, проинформированного о планах спецпосланника президента США. Агентство отмечает, что господин Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в феврале и по итогу улетел в США вместе с американцем Марком Фогелем, который был приговорен в РФ к 14 годам по делу о наркотиках.

Представители властей РФ или США о возможном визите господина Уиткоффа в Москву не сообщали. Информация агентств официально не подтверждена.