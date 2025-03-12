Главные новости за 12 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Компания «СМУ-Балт» запустит новое производство сухих строительных смесей на основе бетона в Лужском районе Ленобласти, сообщает РБК. Перед возведением объекта в деревне Заполье организуют песчаный карьер. Будущий завод обеспечит работу для 200 человек.

Корейский поставщик автокомпонентов Donghee Rus готовится перезапустить производство в Петербурге летом 2025 года. Об этом говорят данные рекрутингового сервиса hh.ru. Компания на текущий момент ищет инженера и оператора производственной линии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минобрнауки в течение пяти лет сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Петербурга, Москвы и Казани, так как образовательные учреждения собирают студентов со всей страны и не дают им должного образования, сообщает «Ведомости».

Компания «Икс 2» петербургского миллиардера Олега Барабанова стала единоличным собственником АО «Завод “Знамя труда”» и его дочерней компании ООО «Завод “Знамя победы”», сообщает «Деловой Петербург». Оба предприятия производят арматуру и будут ориентироваться на запросы организаций, принадлежащих «Росатому».

Фонд под управлением компании, которая связана с покупателем отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, приобрел около 1 тыс. квадратных метров в элитном ЖК Cheval Court возле Спаса на Крови.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор гражданину Украины Владиславу Сугакову. Мужчина признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным заявил, что регион стал абсолютным лидером по вводу жилья на душу населения и бьет рекорды по количеству объектов образования в стройке. По словам господина Барановского, Ленобласть уже решила все вопросы с обманутыми дольщиками, поэтому темпы строительства будут только наращивать.

Представители комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступили к выселению ресторана Beer House с коммерческой площади в здании на Невском проспекте. Специалисты нашли там несколько нарушений, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Киностудия «Ленфильм» подала заявку на получение гранта для проведения выставки «Кинопрофи: я не волшебник — я только учусь». Там считают, что мероприятие поможет улучшить финансовое положение организации.

Указом главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с 12 марта 2025 года заместителем главы региона по внутренней политике назначен Роман Голубев. Ранее господин Голубев занимал должность члена правительства региона — министра образования и спорта Карелии.