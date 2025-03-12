Смольный выселяет Beer House на Невском проспекте из-за ряда нарушений

Представители комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступили к выселению ресторана Beer House с коммерческой площади в здании на Невском проспекте. Специалисты нашли там несколько нарушений, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Заведение занимает 150 кв. метров. Установлено, что владельцы незаконно использовали помещение для размещения кухни и части зала кафе. У них отсутствовали правоустанавливающие документы, к тому же фактическая планировка не соответствует той, что указана в документах технического и кадастрового учета.

«Несмотря на выданное уведомление о добровольном освобождении помещения, пользователь отказался выполнить требования. В связи с этим ККИ приступил к принудительным мерам, чтобы вернуть объект в собственность города»,— заявили в ККИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что от незаконного использования в Петербурге освободили 26 объектов нежилого фонда.

Татьяна Титаева