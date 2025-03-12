«Ленфильм» намерен улучшить финансовое положение с помощью новой выставки

Киностудия «Ленфильм» подала заявку на получение гранта для проведения выставки «Кинопрофи: я не волшебник — я только учусь». Там считают, что мероприятие поможет улучшить финансовое положение организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Опубликованную заявку на сайте Президентского фонда культурных инициатив заметил «Ъ-СПб». «Ленфильм» намерен потратить на проведение выставки почти 61 млн рублей, при этом просит предоставить 45 млн рублей в качестве гранта. В киностудии считают, что проведение выставки позволит снизить кадровый дефицит в отрасли посредством популяризации кинопрофессий.

«Содействие улучшению финансового состояния АО "Киностудия "Ленфильм" через создание на территории киностудии «Ленфильм» новой точки притяжения, способной стать генератором доходов, и расширение целевой аудитории»,— указано среди целей создания выставки.

Экспозиция будет посвящена кинопроизводству, кинопрофессиям, истории «Ленфильма» и его «золотой коллекции». Площадка планирует погрузить гостей выставки в атмосферу кинопроизводственного процесса и в историю киностудии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что режиссер Александр Сокуров рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах «Ленфильма».

Татьяна Титаева