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Коммерсантъ FM
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Грузинскую оппозицию свернули с магистрального пути

Десятки оппозиционеров арестованы при попытке блокировать крупную автотрассу в Тбилиси

Намеченная на воскресенье акция — блокада стратегически важной для Грузии и всего Южного Кавказа автомагистрали Тбилиси—Поти — провалилась. Благодаря упреждающим действиям правоохранителей масштаб манифестации, которая, как и другие, проходила под лозунгами освобождения политзаключенных и проведения внеочередных парламентских выборов, получился куда скромнее, чем рассчитывали организаторы. Тем не менее дело не обошлось без арестов оппозиционных активистов и задержаний нескольких политических лидеров.

Участница антиправительственной демонстрации в Тбилиси перед полицейским кордоном

Участница антиправительственной демонстрации в Тбилиси перед полицейским кордоном

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участница антиправительственной демонстрации в Тбилиси перед полицейским кордоном

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Информация о том, что оппозиционные силы намерены блокировать в воскресенье стратегическую автомагистраль у торгового центра Tbilisi Mall, перекрыв тем самым все въезды и выезды из грузинской столицы, появилась еще в пятницу. Инициатором акции предположительно выступило молодежное движение «Даитове» («Оставь себе»), созданное весной 2024 года после принятия в Грузии противоречивого закона об иноагентах и уже попробовавшее свои силы в ходе предыдущих протестных выступлений.

План грядущего перекрытия автомагистрали, которая соединяет грузинскую столицу и все восточное Закавказье с Черным морем, обсуждался в закрытых соцсетях.

Однако спецслужбам удалось загодя узнать о намерениях организаторов акции, и в субботу МВД Грузии провело обыски в квартирах администраторов групп в соцсетях, задержав нескольких человек (позднее они были отпущены).

Одновременно в субботу были задержаны и предполагаемые авторы «художеств» в подземных переходах и на стенах домов: люди, расписавшие их надписями «смерть коцам». Этим словом с некоторых пор стали уничижительно именовать сторонников правящей партии «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Впрочем, доказать вину задержанных художников не удалось — каллиграфическая экспертиза ничего не выявила, вероятно, по той причине, что все оскорбительные надписи активисты предусмотрительно наносили левой рукой.

Помимо задержаний МВД еще накануне воскресной акции распространило заявление с предупреждением к ее организаторам и участникам о том, что их ждет строгое наказание. Автомагистрали внесены в список особо важных стратегических объектов, и их блокирование будет квалифицировано по ст. 222 УК страны («Саботаж»), предусматривающей в качестве наказания от двух до четырех лет лишения свободы, напомнили в ведомстве. В итоге, правда, по сведениям адвокатов, власти так не решились возбудить уголовные дела по этой статье.

Напомним, до сих пор оппозиционных активистов задерживали за перекрытие городских проспектов, что по административному кодексу предусматривает штраф 5 тыс. лари (около $1,8 тыс.), а в крайнем случае — административный арест на несколько суток.

Превентивные меры МВД возымели эффект. По смелым расчетам организаторов, принять участие в протестной акции 2 февраля должны были до 100 тыс. человек.

В итоге к четырем часам дня у Tbilisi Mall собралось лишь около 10 тыс. участников, примерно столько же, сколько было мобилизовано полицейских и спецназовцев.

Осознав, что сил собравшихся вряд ли хватит для блокировки автомагистрали, лидеры оппозиции и руководители оппозиционных НКО спешно поменяли тактику, заявив, что план состоял не в перекрытии магистрали, а в шествии в сторону парламента, находящегося примерно в 7 км от Tbilisi Mall. В ответ правоохранители пообещали не мешать шествию, но только в том случае, если манифестанты не станут перекрывать проезжую часть проспекта Агмашенебели. Но это оппозиционных активистов не устроило — они все-таки заняли проезжую часть, мотивируя это тем, что на тротуаре столько людей физически не помещается.

На этом этапе бойцы МВД не стали молча взирать на происходящее: участников акции начали задерживать — причем, как утверждали последние, с применением силы — и отправлять в изоляторы. В их числе на короткое время был задержан и основатель оппозиционной коалиции «За перемены» Никанор Мелия, избранный в парламент 26 октября, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулаву, считающийся одним из ближайших соратников экс-президента Михаила Саакашвили. После освобождения депутат Мелия пожаловался журналистам, что на допросе в городском отделении полиции его избили.

В общей сложности на воскресной акции протеста было задержано около 20 активистов.

Отметим, что, как и в случае декабрьских столкновений у здания парламента, спецназовцы и полицейские не стали применять дубинки, резиновые пули и электрошокеры, то есть те методы и спецсредства, которые широко применяются во время разгона акций в Европе. Однако большинство задержанных вслед за депутатом Мелией пожаловались на избиения. При этом, судя по одному видео, в одном из таких избиений принимал участие лично начальник спецназа МВД Звиад Харазишвили, еще в декабре внесенный Госдепартаментом США в «список Магнитского» за «нарушение прав человека и пытки задержанных».

Вскоре после воскресных событий верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что поведение Тбилиси «не оправдывает никаких ожиданий от страны-кандидата в члены ЕС».

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Напомним, что, хотя Грузия формально сохранила этот статус, равно как и безвизовый режим с государствами ЕС, переговоры о ее членстве в союзе были заморожены на неопределенное время. Совет глав МИДов стран ЕС аннулировал в одностороннем порядке соглашение 2010 года о безвизовых поездках для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а США ввели санкции против десятков депутатов, министров и судей, а также против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Кроме того, Тбилиси, по сути, покинул ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы в ходе недавней сессии потребовала проведения внеочередных парламентских выборов.

Георгий Двали, Тбилиси

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