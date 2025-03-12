Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

Президент РФ Владимир Путин проведет 13 марта переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. По итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главы государств обсудят вопросы развития отношений и стратегического партнерства России и Белоруссии. Также темой переговоров станут перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Это будет первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы государства.

В феврале Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Белорусская сторона ратифицировала договор 4 марта. Главы государств подписали договор 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Согласно документу, Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».