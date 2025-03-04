Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента. Соглашение было подписано 6 декабря 2024 года в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Высшего государственного совета Союзного государства 6 декабря 2024 года

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Заседание Высшего государственного совета Союзного государства 6 декабря 2024 года

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Согласно документу, Россия и Белоруссия должны поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами. Государства будут предпринимать совместные действия в политической, военной и иных сферах в случае угрозы безопасности одной из сторон или Союзного государства в целом.

Отдельное внимание уделяется вопросам военной агрессии. Вооруженное нападение на одну из стран—участниц договора будет рассмотрено как акт агрессии против Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства. На встрече господин Лукашенко попросил поставить в страну баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Российский лидер посчитал этот пункт возможным в рамках соглашения.

Подробности — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».