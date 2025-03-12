12 процентов составил годовой рост номинальных расходов населения по картам «Сбера» на неделе со 2 по 9 марта 2025 года, свидетельствует Сбериндекс. В реальном выражении годовой рост показателя, как на предыдущей неделе, остался на уровне 1,7%, замедлившись с 4,2% в феврале и январе 2025 года. Напомним, расчеты потребительских трат домохозяйств (товары, услуги, общепит), сделанные Минэкономики по данным Росстата, свидетельствуют о близком годовом росте показателя в январе 2025 года — на 4,9%, данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования — на 4,6%, что соответствует снижению частного потребления на 0,8% к декабрю 2024 года с учетом сезонности.