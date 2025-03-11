Главные новости за 11 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Уголовное дело по статье «теракт» возбудили после поджога вышки сотовой связи в деревне Заневка под Петербургом, сообщает «Фонтанка» 11 марта. Инцидент случился около полуночи. На тушение пожара потратили более 2,5 часов.

По итогам прошлого года промышленные предприятия Санкт-Петербурга вложили в свое развитие около 258 млрд рублей. Более половины этой суммы — 137,6 млрд руб. — инвестировали предприятия обрабатывающего комплекса. Данный показатель на 20% больше, чем годом ранее, сообщили 11 марта в пресс-службе Смольного.

В Петербурге по делу о фиктивной регистрации 150 тыс. иностранцев будут судить 20 членов преступного сообщества. По делу о незаконной регистрации свыше 150 тыс. иностранцев в Петербурге проходят экс-президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Ленобласти, бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский, а также экс-заместитель главы УВМ регионального ГУ МВД Сергей Караблин.

Сотрудники ФСБ, СК и МВД утром 11 марта провели обыски на Балтийском заводе по уголовному делу о получении взяток. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по трем эпизодам п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) в отношении старшего мастера участка Балтийского завода.

В Петербурге по факту смерти женщины после пластической операции возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. По данным СМИ, пострадавшая обратилась в клинику, чтобы хирургическим путем избавиться от лишнего веса.

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Сестрорецке провели рейд на предприятии по адресу набережная реки Сестры, 17. Силовики привлекли к ответственности 60 нелегалов, сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Суд в Петербурге оштрафовал епископа Апостольной православной церкви Григория Миханова-Вайтенко (признан Минюстом РФ иноагентом) на 15 тыс. рублей за репост записи признанного СМИ-иноагентом интернет-издания «Бумага» без соответствующей маркировки. Об этом священнослужитель рассказал 11 марта в своем Telegram-канале.

Несовершеннолетняя девушка из Петербурга, которая подожгла полицейскую машину в декабре 2024 года, попала в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по данным Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства 11 марта.