На предприятии в Сестрорецке нашли свыше 60 мигрантов

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Сестрорецке провели рейд на предприятии по адресу набережная реки Сестры, 17. Силовики привлекли к ответственности 60 нелегалов, сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росгвардии по СЗФО Фото: Пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Следствие совместно с представителями регионального Пограничного управления ФСБ России наведалось на производственную площадку. Специалисты установили, что 60 иностранных граждан нарушили правила въезда на территорию РФ и режим пребывания. Помимо этого, нелегалы незаконной осуществляли трудовую деятельность в стране.

Сумма выписанных штрафов составила 110 тыс. рублей. При обыске изъяли служебную документацию, печати и штампы сторонних организаций, а также более 13 млн рублей.

«22 иностранца были оштрафованы с административным выдворением в виде самостоятельного контролируемого выезда за пределы РФ, 39 иностранцев — с принудительным административным выдворением за пределы РФ»,— добавили в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге осудят членов преступного сообщества, легализовавших 150 тыс. мигрантов.

Татьяна Титаева