Из-за смерти петербурженки после пластической операции возбудили уголовное дело

В Петербурге по факту смерти женщины после пластической операции возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. По данным СМИ, пострадавшая обратилась в клинику, чтобы хирургическим путем избавиться от лишнего веса.

Согласно материалам следствия, 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе женщине сделали пластическую операцию, после которой она не высказывала жалоб на самочувствие.

Ночью 5 марта медперсонал обнаружил пациентку в тяжелом состоянии, после чего она была доставлена в другое медучреждение. Проведенные реанимационные мероприятия не дали результата, и пострадавшая скончалась.

Как сообщает «Фонтанка», пациентке было 56 лет, в клинике ей сделали операцию по иссечению жировых отложений и избытка кожи на животе. Умерла женщина в городской больнице, куда была доставлена на скорой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд дал три года условно Ольге Ванской, которая делала пластические операции без высшего медицинского образования и обезобразила лицо пациентки.

Артемий Чулков