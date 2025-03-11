Росфинмониторинг внес в реестр террористов 17-летнюю петербурженку

Несовершеннолетняя девушка из Петербурга, которая подожгла полицейскую машину в декабре 2024 года, попала в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по данным Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства 11 марта.

Петербурженка была задержана 20 декабря прошлого года. Тогда, начиная с 16 декабря длилась серия поджогов, за которые также были задержаны шестеро подростков, 76-летняя пенсионерка, 18- и 20-летний юноши. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все они действовали по указке неизвестных, связавшихся с ними по телефону и в мессенджерах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские полицейские задержали подозреваемую в поджоге бизнес-центра.

Артемий Чулков