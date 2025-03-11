БПЛА слетелись в регионы

Число погибших в результате атаки беспилотников в Подмосковье увеличилось до трех человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн руб. Пострадавшие получат материальную поддержку в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм. По данным Минобороны, за ночь ПВО сбили больше 330 дронов над Москвой и Подмосковьем, а также над Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и другими областями. По информации ведомства, в столичном регионе было уничтожено свыше 90 беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома из-за падения обломков. В Раменском районе пострадали семь квартир дома на Северном шоссе, из них эвакуированы 12 человек. Жительница Домодедова рассказала “Ъ FM”, что мощные взрывы были слышны с самого утра: «Это было ужасно, когда ты спишь, и это все взрывается. Буквально взрывы следовали один за одним, даже промежутков во времени не было. При последних двух хлопках мне показалось, что окна в квартире вылетят. Когда это все началось, даже свет погас. На парковке "Мираторга" 12 или 15 машин сгорели. Я переживала за сестру, ей нужно было на работу утром выезжать. Предлагала ей отпроситься на этот день. Но у нее получилось уехать на электричке, несмотря на сбои в расписании».

Жители пострадавших районов Подмосковья рассказывали СМИ, что прятались с детьми в ванных комнатах. Гражданам, чьи квартиры пострадали от падения обломков, местные власти пообещали помочь с ремонтом. На железнодорожной линии Домодедовского направления было повреждено полотно, движение в сторону столицы на время останавливалось. На станциях были большие очереди, люди не могли уехать, говорит собеседник “Ъ FM” Андрей: «Я, как обычно, приехал на станцию "Бирюлёво-Пассажирская", чтобы сесть в поезд. Уже купил билет, а на платформе огромная очередь. Люди стоят, волнуются. Я не понимаю, что происходит. Стоял минут пять-семь в очереди, чтобы пройти турникеты. Электрички по расписанию не было. Контролер объявил, что поезда по Павелецкому направлению в сторону Москвы вообще не ходят, так как на станции в районе Домодедово БПЛА перебил линию электропередачи. Мне пришлось развернуться и поехать на работу на машине. Все приложения вроде "Яндекса. Расписания" и Tutu показывают, что опоздания составляли больше 30 минут».

В соцсетях появлялось видео горящей парковки «Мираторга» в Домодедове, на кадрах несколько машин охвачены огнем. Ущерб пока не уточнялся. Временные ограничения на прием самолетов и вылеты вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Сейчас работа аэропортов восстановлена. Жительница Ленинского района Юлия рассказала “Ъ FM”, что прежде последствия атак не были такими ощутимыми: «Наш частный дом как раз расположен между аэропортами Жуковский и Домодедово. Мы проснулись от работы ПВО, этот звук похож на раскаты грома, только еще дом сотрясается так, что стеклах в окнах дрожат.

Удары продолжались до 6 утра, это самая долгая атака, которую мы пережили. Раньше это происходило в режиме пары хлопков на пять минут, а сегодня еще около 8 утра была слышна работа ПВО».

Крупнейшая атака беспилотников Москвы и Подмосковья произошла в преддверии переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Судя по целям и количеству дронов, это, скорее, политический удар, так Киев хотел продемонстрировать свою силу американской стороне, считает военный обозреватель Валерий Ширяев: «Каждая страна выкладывает на стол те карты, что у нее есть, во всем их блеске и нищете. Российское стремление повлиять на эти переговоры выражается в наступлении в Курской области, которое началось четыре дня назад. Результаты знаем, они сейчас промежуточно подведены, но, в общем, понятно, что существенную часть территории в регионе украинская армия потеряла.

Накануне этих переговоров Украина выступила с инициативой о прекращении операций на море и воздушных ударов по инфраструктуре. Это неравноправная сделка. В чистом виде количество ударов по РФ, которые может себе позволить Киев, и сами средства нападения дальнего огневого поражения не сопоставимы между собой, украинские дроны маломощные. В данном же случае они решили взять количеством. То есть это демонстрация возможностей, противник как бы показывает, сколько может БПЛА запустить в одночасье. Что касается перспектив переговоров, то я не знаю, насколько деликатна американская сторона. Если она не играет в политес, то первое, о чем должна спросить, — это не количество запущенных дронов, а о результате. Его нет, и даже непонятно, какие цели были у этой атаки. Невозможно представить себе стратегический замысел командования, если это был бы военный удар. По характеру распределения районов и целей это не военный удар, а именно политический».

По информации СМИ, встреча делегаций в Саудовской Аравии уже началась. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что конфликт может быть решён только дипломатическим путем.

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Анна Кулецкая