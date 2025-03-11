В Подмосковье один человек погиб и трое получили ранения при атаке дронов

Один человек погиб, трое ранены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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По информации губернатора, атака началась в четыре часа утра. Всего было сбито более 60 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 69 сбитых БПЛА. Вызовы о беспилотных атаках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждено как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. По информации Андрея Воробьева, эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Часть эвакуированных разместили в гимназии, остальные поехали к родственникам.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Также во время атаки БПЛА незначительные повреждения получила инфраструктура на станции Домодедово. Пострадавших нет, но движение поездов временно приостанавливалось. Сейчас движение электричек по первому и второму путям на Москву запущено. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно ограничен прием и выпуск рейсов.