IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о замедлении экономики

После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американская экономика может замедлиться, акции технологического индекса NASDAQ 100 потеряли $1 трлн капитализации, сообщает Bloomberg. 9 марта в эфире Fox News господин Трамп признал, что повышение пошлин на импортные товары может сказаться на американской экономике, при этом уклонившись от вопроса о возможной рецессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

Индекс Nasdaq 100 снизился почти на 4%, что стало худшим показателем с 2022 года. Сильнее всего на 21:13 мск снизился индекс производителя электрокаров Tesla — падение составило 14%. Акции разработчика программного обеспечения Palantir Technologies снизился на 11%, ценные бумаги компании Apple потерял 5,3%, Microsoft — 3,5%, NVIDIA — на 4,8%.

За последний месяц ведущие индексы США упали почти на 5%, сократив рыночную капитализацию американских компаний на $3,4 трлн.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что при его президентстве США вступят в «Золотой век». Выступая перед Конгрессом с посланием «О положении страны» 5 марта господин Трамп повторил этот тезис, заявив, что американский «Золотой век только начинается».

Подробнее об американской экономике читайте в материале«Ъ» «Торговая война с собой и миром».