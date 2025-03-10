Трамп уклонился от ответа на вопрос о рецессии из-за импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признал, что инициированное им повышение импортных тарифов может сказаться на росте американской экономики. При этом президент уклонился от прямого ответа на вопрос, приведет ли это к рецессии.

«Я ненавижу давать подобные предсказания. Есть определенный переходный период, потому что сейчас мы совершаем нечто значительное. Мы возвращаем благосостояние обратно в Америку. Это очень большое дело. Это займет какое-то время»,— заявил президент. В отношении роста инфляции Дональд Трамп был откровеннее: «Да, он возможен. Но, кстати, знаете что? Процентные ставки снижаются».

Ситуация вокруг импортных пошлин уже привела к тому, что ведущие индексы США за последний месяц упали почти на 5%, сократив рыночную капитализацию американских компаний на $3,4 трлн. «Тарифная риторика увеличивает озабоченность инвесторов по поводу негативного воздействия на экономику,— цитирует Bloomberg основателя исследовательской компании 22V Research Денниса Дебюшера.— Никто и подумать не мог, что такое может быть».

В интервью Fox Дональд Трамп решительно отрицал, что бизнесу нужна стабильность для принятия важных инвестиционных решений. «Долгие годы всякие глобалисты, крупные глобалисты разрывали США на части,— отметил господин Трамп.— И сейчас мы просто возвращаем все на свое место, потому что мы справедливо относимся к нашей стране».

О том, как новые пошлины Дональда Трампа могут навредить экономике США, «Ъ» писал в материале «Торговая война с собой и миром».

Евгений Хвостик