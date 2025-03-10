Рубио: Украине будет «очень сложно» вернуться к границам 2014 года

Украина вряд ли сможет вернуть себе все утраченные с 2014 года территории, считает госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что украинской стороне придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения с Россией. Как пишет The New York Times, американский госсекретарь сделал это заявление в самолете по пути в Саудовскую Аравию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года»,— сказал Марко Рубио.

Он также отметил, что американская делегация в Саудовской Аравии обсудит возобновление военной помощи Украине. Он указал, что главным итогом переговоров американской и украинской делегаций должно стать «твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги».

По его словам, на предстоящих переговорах между Россией и Украиной необходимо выяснить, на какие уступки готова пойти Москва.

Переговоры команды Белого дома с высокопоставленной украинской делегацией пройдут завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии. Спецпосланник США Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что на предстоящей встрече планируется обсудить территориальные вопросы и гарантии безопасности. На встрече также затронут вопрос об обмене разведданными, который Вашингтон ограничил на минувшей неделе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».