США и Украина обсудят в Саудовской Аравии территориальные вопросы

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах с делегацией Украины в Саудовской Аравии планируется обсудить территориальные вопросы и гарантии безопасности. На встрече также затронут вопрос об обмене разведданными, который Вашингтон ограничил на минувшей неделе.

«Я полон надежд. Есть очень позитивные сигналы. Я думаю, что мы отправляемся туда с надеждой на достижение существенного прогресса»,— сказал Стив Уиткофф журналистам перед вылетом в Саудовскую Аравию (цитата по Reuters).

Источники Bloomberg сообщали, что обсуждения с Украиной гарантий безопасности от США «пока приостановлены». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо понять, на какие уступки готов пойти Киев для урегулирования конфликта с Москвой. Прежде Белый дом обвинял президента Украины Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».

Лусине Баласян