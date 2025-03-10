Митрополит Евгений освятил «УГМК Арену» в Екатеринбурге перед первым матчем

В Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) освятил ледовую «УГМК Арену» перед первым хоккейным матчем, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Он назвал объект важным для Свердловской области и отметил, что противостоять друг другу лучше в спорте. «Можно по-разному относиться к спортивным состязаниям. Но всегда лучше и правильнее, когда соперничество происходит на спортивных полях, а не на полях военных сражений»,— сказал митрополит.

Напомним, 10 марта, ХК «Автомобилист» сыграет первый матч на новой арене с московским ЦСКА — около новой площадки ожидается увеличение транспортного потока. Ранее свердловская команда базировалась в КРК «Уралец», 26 февраля хоккейный клуб провел в нем прощальный матч.

Ирина Пичурина