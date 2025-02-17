«Автомобилист» обыграл «Сибирь» в гостях со счетом 0:5

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в гостевом матче. Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 0:5 (0-3, 0-0, 0-2), сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Счет в матче открыл Семен Кизимов, и почти сразу после него Никита Трямкин забил второй гол. Хозяева пытались отыграть одну шайбу, однако Брукс Мэйсек забил третий гол за «Автомобилист», установив окончательный счет в первом периоде. Второй период оставил счет без изменений. В третьем периоде Александр Шаров забил дубль в ворота «Сибири».

«Здорово начали мы первый период, владели инициативой. Во втором периоде нахватали удалений, и так игра перевернулась. Женька Аликин выручал нас — нейтрализовали большинство, одно из лучших в КХЛ. Понимали, что тяжелый матч будет. “Сибирь” — неуступчивый соперник, который в 12 или 13 играх подряд очки набирал, а у нас была третья игра на выезде, включая поездку на Дальний Восток. Поэтому переживали за физическое состояние ребят, но они здорово из себя вытаскивали — поздравляю ребят с такой тяжелой трудовой победой»,— подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков и занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обеспечив себе место в плей-офф.

Напомним, что ранее «Автомобилист» проиграл владивостокскому «Адмиралу» в овертайме со счетом 4:3.

Полина Щуцкая