В Ярославле расставят почти 2 тысячи электросамокатов

В Ярославле два крупнейших оператора кикшеринга расставят 1,8 тыс. электросамокатов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службах компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МТС Юрент Фото: Пресс-служба МТС Юрент

10 марта в областной столице возобновился сезон. Электросамокаты оператора Whoosh появились на улицах города, фото СИМ публиковали местные жители. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Whoosh, число электросамокатов с каждым часом будет увеличиваться, и в итоге их будет около 1000.

«Соглашение прошлого года продолжает действовать, условия взаимодействия с городом не меняются»,— добавили в пресс-службе.

Второй оператор, МТС Юрент, планирует запустить сезон во второй половине марта, как позволит погода.

«В начале сезона на улицах города появятся 800 новых уникальных самокатов собственной разработки модели "Юрент 2.0", которые были разработаны на территории Союзного государства и собраны в России»,— сообщили в компании. Там также добавили, что деятельность будет осуществляться в рамках соглашения с мэрией Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году мэрия урегулировала отношения с операторами, заключив открытое соглашение. Оно учитывает требования для движения электросамокатов по городу. Согласно документу, операторы оперативно убирают валяющиеся самокаты и ставят их на закрепленное место. При этом платят операторы за число размещенных в городе электросамокатов.

Алла Чижова