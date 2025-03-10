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Коммерсантъ FM
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Небензя: Россия в контакте с США по ситуации в Сирии

Россия координируется с США в связи с ситуацией в приморских районах Сирии, где на прошлой неделе начались столкновения между силами безопасности и отрядами алавитов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Москва и Вашингтон запросили срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в сирийской Латакии.

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Фото: Karam al-Masri / Reuters

«Да»,— ответил Василий Небензя на вопрос журналистов, координируется ли Роосия с США по поводу эскалации в Сирии. «Там много насилия, люди покидают свои дома»,— отметил дипломат.

На прошлой неделе в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. На запад страны были переброшены части и подразделения правительственных сил. По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека, погибло более 1 тыс. человек, около 800 из них — мирные жители. Кремль призывал срочно «исключить проявления насилия» в Сирии и обсудить этот вопрос в ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия миром не вышла».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Столкновения в Сирии

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Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Фото: Omar Albam / AP

Женщины оплакивают погибших

Женщины оплакивают погибших

Фото: Omar Albam / AP

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Фото: Omar Albam / AP

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Фото: Omar Albam / AP

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Фото: Social Media / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Фото: Omar Albam / AP

Женщины оплакивают погибших

Фото: Omar Albam / AP

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Фото: Omar Albam / AP

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Фото: Omar Albam / AP

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Фото: Social Media / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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