Небензя: Россия в контакте с США по ситуации в Сирии

Россия координируется с США в связи с ситуацией в приморских районах Сирии, где на прошлой неделе начались столкновения между силами безопасности и отрядами алавитов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Москва и Вашингтон запросили срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в сирийской Латакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karam al-Masri / Reuters Фото: Karam al-Masri / Reuters

«Да»,— ответил Василий Небензя на вопрос журналистов, координируется ли Роосия с США по поводу эскалации в Сирии. «Там много насилия, люди покидают свои дома»,— отметил дипломат.

На прошлой неделе в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. На запад страны были переброшены части и подразделения правительственных сил. По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека, погибло более 1 тыс. человек, около 800 из них — мирные жители. Кремль призывал срочно «исключить проявления насилия» в Сирии и обсудить этот вопрос в ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия миром не вышла».

Лусине Баласян