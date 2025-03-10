Кремль обеспокоен проявлением насилия в Сирии

Россия считает необходимым срочно рассмотреть в ООН вопрос о происходящем в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Комментировать информацию о том, что мирные жители скрываются на российской авиабазе Хмеймим в Латакии, представитель Кремля отказался.

«Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и в международных организациях, в том числе в ООН»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и главное делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить»,— добавил он.

На прошлой неделе в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. Оно переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. С 6 марта погибло более 1 тыс. человек, cообщала Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека. Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета безопасности ООН, чтобы обсудить насилие в отношении мирных жителей в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия миром не вышла».

Лусине Баласян