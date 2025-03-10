Россия и США запросили консультации Совбеза ООН по Сирии

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совбеза ООН. Темой обсуждения станет насилие в отношении мирных жителей в Западной Сирии.

«Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 10 марта»,— написал Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

7 марта в сирийской провинции Латакия начались столкновения между силами безопасности новых властей сраны и отрядами алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад. Погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе как минимум 830 мирных жителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Сирия миром не вышла».