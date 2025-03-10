Россияне пытаются брать кредиты после установки самозапрета

Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют попытки россиян оформить кредит, несмотря на установку самозапрета на «Госуслугах». Об этом сообщили «Ведомостям» представители ряда банков и МФО. Сервис начал работать 1 марта.

Микрофинансовая компания «Займер» ежедневно фиксирует до 200 попыток оформить займы при установленном самозапрете. Доля заявок в ГК Eqvanta от клиентов с установленным ограничением растет с каждым днем. В первый день после начала работы сервиса доля составляла 0,7%, во второй — 0,9%, в третий — 1,5%. «Саммит» отклоняет до 2% заявок из-за наличия самозапрета.

В течение двух дней после начала работы сервиса услугой воспользовалось около 1,7 млн россиян. После подачи заявления через «Госуслуги» в кредитной истории появится отметка с датой начала его действия. Затем банки и МФО будут обязаны отказать в выдаче кредита или микрозайма. Запретить можно любые потребительские кредиты и займы, при этом можно ограничить их выдачу полностью или частично. К примеру, возможно ввести запрет на дистанционное оформление кредитов.

Ограничения не распространяются на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Чтобы снять самозапрет, нужно подать заявление на «Госуслугах», также понадобится электронная подпись. Действовать запрет прекратит на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Кредитам выставили самозапрет».