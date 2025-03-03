Кредитам выставили самозапрет

За два дня почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты. Всего сервисом на «Госуслугах» воспользовались более 3,5 млн человек, сообщают в Минцифры. В основном граждане запрашивали консультацию об услуге у цифрового помощника. Средний возраст тех, кто установил самозапрет, — 53 года. В лидерах москвичи, они оформили более 20% всех заявлений. Теперь в их кредитной истории появится специальная отметка. При ее наличии банки и микрофинансовые организации должны отказать в выдаче денег. Но если заем все же будет оформлен, погашать его не придется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Каждый второй человек, когда-либо оформлявший кредиты, не интересовался своей кредитной историей, рассказал заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев: «Что значит самозапрет? Это отметка в кредитной истории. И банк или МФО при выдаче кредита или займа обязаны проверить кредитную историю. И если они выдали, несмотря на самозапрет, то человек не несет ответственности за этот заем. 61% граждан Российской Федерации, у которых были кредиты, в жизни ни разу не проверяли кредитную историю. Поэтому о цифрах говорить рано.

Я думаю, что с той информационной подачей и перегретостью насчет мошенников, в первые месяц-два-три будет достаточно высокий уровень установления самозапретов. Но все же зависит от того, насколько банки и МФО будут это соблюдать. В самом законе можно выбрать только банки или только МФО, только дистанционно или только очно, и это тоже затрудняет выбор пользователя».

Устанавливать и снимать самозапрет можно бесплатно неограниченное количество раз. Разбирательства о случаях мошенничества с кредитными деньгами могут занимать несколько лет, говорит юрист Нина Бехтина: «После того, как был выдан мошеннический кредит, человеку приходится обращаться в правоохранительные органы, выходить в суд с иском о неосновательном обогащении, но сначала нужно составить заявление в банке.

Такие дела длятся шесть месяцев, может быть, год. То есть все-таки это исковое производство, все происходит не в автоматическом режиме. Поэтому, конечно, сейчас люди решат свою проблему. Если запрет стоит на взятие кредита в микрофинансовых организациях, это тоже большое подспорье, потому что очень много было мошенников, которые брали на небольшую сумму, например, на 10 тыс. руб., в надежде на то, что потерпевшему покажется дорого пойти к юристу, например, на консультацию».

Снять запрет можно в любой момент с помощью портала «Госуслуги». «Период охлаждения», в который еще невозможно будет оформить займы, составит два дня.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ирина Савина