В Сирии погиб 231 боец правительства в ходе столкновений с отрядами алавитов

В Сирии в результате столкновений с алавитами, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад, погиб по меньшей мере 231 сотрудник органов безопасности переходного правительства. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в Службе безопасности Сирии.

«Убит 231 человек из числа военнослужащих Министерства обороны и сил безопасности в ходе операций на побережье»,— заявил источник телеканала. Кроме того, десятки силовиков в районах проведения операций по подавлению мятежа числятся без вести пропавшими, сообщил собеседник «Аль-Джазиры».

За два дня в результате столкновений новых властей и алавитов погибли больше 1 тыс. человек. Бои начались в западной провинции Латакия, оплоте алавитского меньшинства, из которого происходит семья бывшего президента. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) назвал кровопролитие «ожидаемой проблемой» и заявил, что страна успешно преодолела политический кризис.

Подробнее о том, с чем связано обострение конфликта в Сирии,— в материале «Ъ FM» «Кризис не минует».