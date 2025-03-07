Сирийская армия заняла районы с крупнейшими портовыми городами страны

Вооруженные силы Сирии взяли под контроль центр провинций Тартус и Латакия, сообщает Al Arabiya. Там расположены самые крупные порты Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Hassano / Reuters Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Ранее в населенных преимущественно алавитами регионах начались столкновения между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками экс-президента Башара Асада. Введен комендантский час.

Накануне как минимум 13 сотрудников службы госбезопасности Сирии погибли в результате столкновений со сторонниками Башара Асада. Бои велись в Джебле и сельской местности Латакии. Рядом с Джеблой расположена российская авиабаза Хмеймим.

С декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), а Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «И не друз, и не враг, а ЛАГ».