Главные новости за 6 марта. Новороссийск

Главой Мысхако в Новороссийске назначен Евгений Мордовин.

Жителя Новороссийска осудили за госизмену.

В Новороссийске состоятся боевые учения в Военной гавани 7 марта.

В Новороссийске суд заблокировал страницу в соцсети за демонстрацию свастики.

В Новороссийске решат проблемы водоснабжения в течение четырех лет.

Реконструкция Неберджаевского водохранилища в Новороссийске займет два года.

В Новороссийске построят модульные гостиницы по нацпроекту за 30,7 млн рублей.

Объем инвестиционного портфеля Анапы достиг 320 млрд рублей.

В Новороссийске исследовали пробы масла виноградной косточки.

Гостиницы Новороссийска забронированы на 85% в преддверии 8 Марта.