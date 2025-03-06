Главные новости за 6 марта. Новороссийск
Главой Мысхако в Новороссийске назначен Евгений Мордовин.
Жителя Новороссийска осудили за госизмену.
В Новороссийске состоятся боевые учения в Военной гавани 7 марта.
В Новороссийске суд заблокировал страницу в соцсети за демонстрацию свастики.
В Новороссийске решат проблемы водоснабжения в течение четырех лет.
Реконструкция Неберджаевского водохранилища в Новороссийске займет два года.
В Новороссийске построят модульные гостиницы по нацпроекту за 30,7 млн рублей.
Объем инвестиционного портфеля Анапы достиг 320 млрд рублей.
В Новороссийске исследовали пробы масла виноградной косточки.
Гостиницы Новороссийска забронированы на 85% в преддверии 8 Марта.