Реконструкция Неберджаевского водохранилища в Новороссийске займет два года

План реконструкции Неберджаевского водохранилища прорабатывают в Новороссийске для увеличения объема водоснабжения города-героя. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По его словам, реконструкция водохранилища рассчитана на два года. Масштабный проект прорабатывают для получения дополнительного объема воды. После завершения реконструкции Неберджаевского водохранилища оно будет давать 20 тыс. куб. м в сутки. В 2025 году после капитального ремонта, реконструкции и строительства 26 км сетей водоснабжения жителям Новороссийска планируют увеличить подачу воды до 16 тыс. куб. м в сутки.

Ранее было заявлено, что реконструкция Неберджаевского водохранилища будет завершена в 2026 году. Однако в связи с новыми сроками запланированный объем работ может быть выполнен к 2028 году. После реконструкции объем водохранилища увеличится до 1,6 млн кв. м.

«В 2024 году в Новороссийске было капитально отремонтировано свыше 14 км сетей водоснабжения и порядка 1 км водоотведения, что привело к сокращению потерь на 6 %. Увеличено количество аварийных бригад, закуплено 8 единиц спецтехники. Выполнена реконструкция очистных сооружений водопровода 11 километр»,— отчитался господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что вопрос износа водопроводных сетей в городе-герое планируют решить в течение четырех лет, в том числе за счет введенных ограничений на выдачу разрешений на строительство нового жилья. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Новороссийск занимает лидирующую позицию по количеству жалоб на проблемы с водой.

Алена Воробьева