Объем инвестиционного портфеля Анапы достиг 320 млрд рублей
Анапа стала одним из лидеров Краснодарского края по объему инвестиционного портфеля, его сумма на курорте превысила 320 млрд руб. Об этом сообщили на первом муниципальном форуме «Инвестируй с Анапой».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как отметил глава курорта Василий Швец, Анапа четвертый год подряд входит в тройку лидеров в крае по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата. Курорт, по словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, стал лидером в регионе как по инвестиционному портфелю, так и по количеству отелей, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено». Инвестиционный портфель Анапы превышает 320 млрд руб. На сопровождении находятся 60 крупных проектов, которые создадут 25 тыс. рабочих мест.
Среди крупных инвестпроектов, которые реализуются в Анапе, курорт «Лучи», отели сети Alean, гостиничные комплексы компании ССК, санаторный комплекс со СПА-центром категории 5 «звезд» под международным брендом Dusit International. В рамках проектов в Анапе появятся самый крупный на Юге России аквапарк, детский развлекательный центр и новые современные отели.