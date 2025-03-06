В Новороссийске исследовали пробы масла виноградной косточки

Пробы масла виноградной косточки впервые исследовали специалисты лаборатории Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК»). Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

В испытательную лабораторию Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поступили первые 24 пробы масла виноградной косточки от местного крупного российского производителя. Специалисты лаборатории исследовали пробы масла виноградной косточки на перекисное и кислотное число.

«Кислотное число показывает, можно ли употреблять масло виноградной косточки в пищу. Оно определяет содержание свободных жирных кислот: чем их больше – тем хуже, ведь их накопление свидетельствует о снижении качества и потере свежести масла»,— пояснила заместитель заведующего Испытательной лабораторией Темрюкского пункта Новороссийского филиала Юлия Гаврилова.

По ее словам, перекисное число отражает процентное содержание неорганических соединений и степень окисления жиров различной степени очистки. Исследование масла виноградной косточки проводится в лабораторных условиях в соответствии со стандартами измерений и определений.

Ранее масло из виноградной косточки импортировали в Россию из Италии и Испании. Российский производитель налаживает свой выпуск продукции из отечественного сырья. На российское масло виноградной косточки переключились производители косметической, фармацевтической и пищевой отраслей. Только в Темрюкском районе Краснодарского края производится в год до 100 т этого масла. Также было выпущено 244 тыс. порционных стиков — нового удобного формата упаковки для масла виноградных косточек.

Алена Воробьева