В Новороссийске решат проблемы водоснабжения в течение четырех лет

Вопрос износа водопроводных сетей в Новороссийске планируют решить в течение четырех лет, в том числе за счет введенных ограничений на выдачу разрешений на строительство нового жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С начала года я получил 318 жалоб на проблемы с водой, больше всего из Новороссийска. Коллеги заверили, что в течение четырех лет полностью решим вопрос с водоснабжением в городе-герое. Кроме того, сейчас там ввели ограничение на выдачу разрешений на строительство нового жилья»,— написал губернатор Кубани.

По его словам, в Краснодарском крае износ водопроводных сетей снизился с 71% до 46%. На содержание и ремонт 30 тыс. км трубопроводов, скважин, водозаборов, станций очистки воды в 2025 году направят 6,1 млрд руб.

Господин Кондратьев поручил разработать региональную программу модернизации водохозяйственного комплекса края. Качественная питьевая вода должна ежедневно поступать людям как в крупных городах, так и небольших станицах или хуторах, резюмировал губернатор.

Алена Воробьева