15 лет за корабли

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении новороссийца Дмитрия Левина за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и государственную измену (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура РФ Фото: Генеральная прокуратура РФ

По данным следствия, с января по март 2024 года осужденный, который получил гражданство Российской Федерации в 2019 году, вступил в террористическую организацию. По заданию кураторов он собирал информацию о кораблях Военно-морского флота России в акватории Цемесской бухты Новороссийска, а также о расположении военной части и аэродрома, способах их охраны. Полученные данные с помощью мессенджера он передавал представителям спецслужб Украины.

Дмитрию Левину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года — в тюрьме.

На видео, которое публикует Генеральная прокуратура РФ из зала суда, видно,что осужденным является молодой человек. После оглашения приговора он молча стоит в «клетке-аквариуме», опустив голову.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

В ноябре 2024 года начальник городского управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Баран сообщил, что транспортные полицейские задержали гражданина, который проводил видеосъемку объектов Новороссийской военно-морской базы. «В Восточном районе был задержан гражданин, который в режиме реального времени передавал украинским спецслужбам сведения о наших воинских частях, об их дислокации, действиях, в том числе кораблей в прилегающей бухте»,— отметил чиновник.

Алена Воробьева