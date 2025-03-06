Главой Мысхако в Новороссийске назначен Евгений Мордовин

Главой администрации Мысхакского сельского округа сегодня, 6 марта, назначен Евгений Мордовин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Главой Мысхако официально назначен Евгений Мордовин. Он вступил в должность сегодня, до этого он был исполняющим обязанности главы.

Евгений Мордовин с 2016 года возглавлял Восточный внутригородской район Новороссийска, в 2018 году был заместителем главы района по ЖКХ, в 2020 году его назначили начальником управления по развитию и реконструкции автомобильных дорог. В 2025 году вступил в должность главы администрации Мысхакского сельского округа. До него на этой должности работала Наталья Клименко, которая ушла в отставку 12 февраля 2025 года.

Алена Воробьева