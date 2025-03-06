В Новороссийске построят модульные гостиницы по нацпроекту за 30,7 млн рублей

Четыре туристские организации Новороссийска заявили об участии в программе строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке в виде субсидий на 30,7 млн. руб. Об этом сообщили в управлении курортов и туризма Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заявки подадут четыре туристские организации города-героя: ИП Кравцов А.В., ООО «Севен», ИП Веверка А.В., ООО «Новоросскурорт». Потребность в субсидиях составляет 30,7 млн рублей. Участники планируют обустроить четыре новых объекта с увеличением номерного фонда до 29 номеров.

«Получение субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения – это первый этап, затем мы планируем подать проекты на получение субсидии для обустройства пляжных территорий, так как это направление актуально для нашего города»,— уточнила начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

В 2024 году потребность в субсидии представителей туротрасли Новороссийска составила 53,3 млн руб., получено и освоено 34,3 млн руб. Всего с начала действия национального проекта «Туризм и гостеприимство» представителям туристской отрасли в Новороссийске оказана мера финансовой поддержки в виде субсидий в размере 84,9 млн руб.

По итогам конкурсного отбора в 2025 году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие туристической отрасли Краснодарского края планируется направить 451 млн руб. Заявки можно подать до 20 марта.

Алена Воробьева