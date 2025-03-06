Гостиницы Новороссийска забронированы на 85% в преддверии 8 Марта

Накануне Международного женского дня 8 Марта в Новороссийске забронировано 85% гостиниц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди популярных средств размещения – глэмпинги и отели «пять звезд». Номерной фонд гостиниц в живописных местах Новороссийска, такие как «Дюрсо Тауэр», «Абрау Лайт», «Империал», «Крылья», «Шато Пино», «Винотеррия», «Бюрнье», расположенные в Федотовке, Семигорском, Абрау-Дюрсо и др., в праздничные дни заполнен на 100%.

По данным пресс-службы администрации Новороссийска, в черте города загрузка гостиниц в пределах 40-85%, в зависимости от «звездности». Значение для бронирования имеют и другие аспекты, какие как удаленность от центра города и специальные предложения средств размещения в праздничные дни.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в 2025 году в связи с экологической катастрофой из-за крушения танкеров с нефтепродуктами на Черном море и частичной отменой бронирования в Анапе Новороссийск рассчитывает принять значительное количество туристов — 1,7 млн человек.

Алена Воробьева