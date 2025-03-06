В Новороссийске состоятся боевые учения в Военной гавани 7 марта

В пятницу, 7 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА в Военной гавани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Боевые учения пройдут 7 марта 2025 года в период с 09:00 до 13:00. В акватории морского порта будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Во время боевых учений в Новороссийске будут слышны стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева