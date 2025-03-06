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В Новороссийске состоятся боевые учения в Военной гавани 7 марта

В пятницу, 7 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА в Военной гавани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Боевые учения пройдут 7 марта 2025 года в период с 09:00 до 13:00. В акватории морского порта будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Во время боевых учений в Новороссийске будут слышны стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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