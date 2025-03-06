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В Новороссийске суд заблокировал страницу в соцсети за демонстрацию свастики

Ленинский районный суд Новороссийска удовлетворил административный иск городского прокурора о признании информации в сообществе «Новороссийск за социализм» в социальной сети «ВКонтакте» запрещенной к распространению на территории России.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Поводом для судебного разбирательства стала проверка, проведенная прокуратурой Новороссийска на основе данных, поступивших из ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ходе мониторинга в указанной группе была обнаружена карикатура с изображением Геринга с медалями, содержащими свастику, что является публичной демонстрацией запрещенного символа войск СС.

Суд отметил, что доступ к странице не требует регистрации, отсутствуют ограничения на копирование и распространение материалов. Подобный контент противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности и подрывает основы конституционного строя.

Решение суда о блокировке страницы подлежит немедленному исполнению. Материалы направлены в Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу для включения в единый реестр запрещенных сайтов.

Лия Пацан

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