Белый дом подтвердил переговоры США с «Хамасом»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США ведут переговоры с палестинским движением «Хамас». Комментировать подробности беседы она отказалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Leah Millis / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Leah Millis / Reuters

Отвечая на вопрос о мотивации проведения переговоров с «Хамасом», госпожа Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп может разговаривать «с кем угодно». Она уточнила, что действия Вашингтона согласованы с израильской стороной.

«Переговоры и обсуждение ведутся. Я не буду приводить деталей»,— сказала пресс-секретарь на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Сегодня вечером агентство Axios сообщало, что господин Трамп ведет прямые переговоры с представителями «Хамаса». В центре обсуждения — освобождение заложников и заключение «более широкого» соглашения о перемирии в секторе Газа. По данным агентства, США в переговорах представляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.

В воскресенье, 2 марта, Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу. Причиной стал отказ «Хамаса» принять предложение США о продлении первого этапа сделки, согласно которому израильских заложников обменяют на палестинских заключенных. ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в течение 10 дней, пишет The Jerusalem Post. «Хамас», в свою очередь, настаивает на втором этапе сделки.

Подробности — в материале «Ъ» «Египет наложил вето на исход палестинцев».