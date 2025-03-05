Axios: США начали прямые переговоры с «Хамасом» о заложниках

Администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с палестинским «Хамасом» об освобождении заложников и о заключении «более широкого» соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщил Axios со ссылкой на источники. Портал называет эти контакты «беспрецедентными», поскольку прежде американские власти «никогда напрямую не связывались с "Хамасом"».

По данным Axios, США в переговорах представляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер. Как рассказали источники, встречи проходили в Дохе последние две недели и касались в первую очередь освобождения американских заложников. Перед началом контактов администрация Дональда Трампа консультировалась с Израилем, пишет Axios.

На переговорах также обсуждалась возможность заключения сделки для долгосрочного перемирия, но пока договоренностей не достигнуто. Неназванный американский чиновник заявил Axios, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф тоже планировал приехать в Доху, но отменил визит на фоне отсутствия прогресса из-за позиции «Хамаса».

2 марта Израиль заморозил поставки гуманитарной помощи в Газу. Причиной был назван отказ «Хамаса» принять предложение США о продлении первого этапа сделки, которая предполагает освобождение израильских заложников в обмен на выдачу палестинских заключенных. По данным The Jerusalem Post, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия через десять дней. Тем временем «Хамас» настаивает на «немедленном начале переговоров о втором этапе сделки».

Подробнее — в материале «Ъ» «Египет наложил вето на исход палестинцев».

Лусине Баласян