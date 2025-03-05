Главные новости за 5 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 54 человека, включая 12 детей. СКР по Кубани возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Число абортов на Кубани за 10 лет сократилось на 54%. В регионе действует ряд мер, направленных на укрепление здоровья женщин и поддержку материнства.

Минсельхоз: поголовье крупного рогатого скота на Кубани превысило 63 тысячи к началу 2025 года.

Три кубанских застройщика вошли в топ-5 по вводу жилья в начале 2025 года.

В 2026 году в Краснодаре запустят торгово-сервисный центр Belarus. Строительство объекта начнется в первом квартале текущего года.

В РСТ заявили, что туристы бронируют апартаменты в Анапе на два месяца вперед. Средняя стоимость ночи с начала года составила 4,65 тыс. руб., что на 6% ниже, чем в 2024 году.

В Краснодарском крае за шпионаж и госизмену в 2024 году осуждены девять человек.

В Сочи арестована ответчица по делу экс-председателя Краснодарского крайсуда. Центральный районный суд отправил Светлану Новикову в СИЗО, а ее мать Любовь — под домашний арест.

В Крыму будут судить жителя Ялты, подозреваемого в госизмене. Согласно следствию, фигурант планировал содействовать в совершении терактов на территории России.