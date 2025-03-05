В РСТ заявили, что туристы бронируют апартаменты в Анапе на два месяца вперед

Глубина бронирования отелей и апартаментов в Анапе достигла 58 дней, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса «Островок». Также с января спрос на отели Анапы, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено», увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации РСТ, туристы продолжают планировать поездки в регион, включая межсезонье. Средняя стоимость ночи в бронированиях, оформленных с начала года, составила 4,65 тыс. руб., что на 6% ниже, чем в 2024 году.

Ранее в Минэкономразвития после сообщений в СМИ опровергли информацию о приостановке работы над проектом «Новая Анапа». В ведомстве заявили, что что работа над проектом не приостановлена и ведется по поручению президента РФ в соответствии с утвержденным планом мероприятий. При этом возможна корректировка сроков некоторых работ.

Вячеслав Рыжков